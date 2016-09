L'Ajuntament denunciarà a BBVA per una clàusula abusiva sobre un crèdit  

El 'swap' suposa un sobrecost anual de 20.000 euros al municipi fins el 2020

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 10:57

L’Ajuntament de Cambrils denunciarà l’entitat bancària BBVA amb l’objectiu de desfer-se d’una clàusula anomenada swap, signada l’any 2013, com una de les condicions per aconseguir el crèdit d’1.848.548,80 euros.



El swap és una assegurança subscrita amb una entitat bancària en relació a un crèdit que fixa el tipus d’interès durant un període determinat. La problemàtica d’aquest tipus de clàusula és que l’índex es va fixar quan l’euríbor estava al seu màxim i actualment aquest llindar no se supera a causa del context econòmic.



El llindar fixat del swap de Cambrils és d’un 7%, quan l’euríbor a data d’avui és negatiu 0,303%. L’Ajuntament considera que aquesta clàusula és abusiva, ja que suposa un sobrecost anual de prop de 20.000.000 d’euros pel municipi fins el 2020, el qual el consistori ha de pagar independentment de si es pot liquidar el deute abans del previst. A més, tot i que es pugui cancel·lar el deute, l’Ajuntament hauria de pagar els interessos fins la data de venciment.



El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que aquesta setmana l’Ajuntament s’ha reunit amb els responsables de BBVA per intentar negociar el contracte, però que aquests han preferit la via judicial en comptes de cedir. Davant aquesta situació, Gila assegura que s’ha decidit denunciar l’entitat bancària per la responsabilitat que té el govern de vetllar per l’economia municipal tot defensant els interessos dels cambrilencs. “Davant d’això, com a bons gestors dels recursos de la ciutat, no podem fer una altra cosa que seguir lluitant i portar el tema als tribunals”, ha afirmat el regidor.



L’Ajuntament iniciarà un procés de licitació en els propers dies per contractar els serveis jurídics que portaran el cas.