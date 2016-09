Josep Maria Cruset presenta l'única candidatura per liderar el PDC al Camp de Tarragona

L'alcalde de Riudoms i vicepresident de la Diputació ja és l'actual president de la Federació de CDC

Actualitzada 20/09/2016 a les 17:00

Josep Maria Cruset repetirà, amb tota probabilitat, com a president de la nova executiva territorial del Partit Demòcrata Català (PDC) al Camp de Tarragona. I és que malgrat que hi ha temps fins aquest dimarts al vespre per presentar candidatures, tot apunta que la de Cruset serà l'única. Segons ha confirmat ell mateix, ha presentat una candidatura amb tretze persones que donen representativitat a tot el territori.



Cruset, actual alcalde de Riudoms i vicepresident de la Diputació de Tarragona, estarà acompanyat per dos vicepresidents de les dos ciutats més grans_ Oriol Vàzquez (Tarragona) i Cori Vidal (Reus). A més de Cruset, Vàzquez i Vidal, hi ha deu persones més que configuren la candidatura: Manuela Moya (Vila-seca), Marc Montagut (Salou), Pep Nolla (Els Pallaresos), Mercè Dalmau (Cambrils), Juanjo Garcia (Alforja), Mònica Boquera (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant), Marc Ayala (Valls), Dolors Ferré (Valls), Marc Rovira (Barberà de la Conca), Meritxell Cardona (Cornudella de Montsant).