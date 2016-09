El regidor de Cunit encapçala l’única candidatura feta pública fins ara

Jaume Casañas, regidor del govern de Cunit (Baix Penedès), opta a presidir la nova federació Penedès del Partit Demòcrata Català. Segons ha pogut saber l’ACN, la llista de Casañas es presentarà aquesta tarda i és l’única que ha transcendit fins ara per encapçalar la secció regional del partit, quan resten tants sols unes hores per tancar el procés de registre de candidatures. Fonts del partit han confirmat que Casañas es postula per presidir el Penedès –format pel Garraf, l’Alt i Baix Penedès i l’Anoia- amb una llista formada per representants de les quatre comarques. Entre els candidats a formar l’executiva penedesenca hi ha, per exemple, l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i el president d’Enoturisme Penedès i alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès.



La candidatura de Casañas quedarà oficialment presentada durant les properes hores. La llista s’ha confeccionat a contrarellotge, ja que el calendari del PDC al territori ha estat condicionat a la votació que aquest dissabte va celebrar l’executiva comarcal del Baix Penedès, per decidir si romandrien a la federació del Camp de Tarragona o bé si passarien a formar part de la nova secció penedesenca.



Finalment, el resultat va ser favorable a integrar-se a la federació Penedès, amb un 56,15% dels vots, mentre que l’opció que continuar a l’àmbit tarragoní va comptar amb un 43,08% dels suports.