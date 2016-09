Identitat i refugiats, una sola història

«A Refugee Story» vol fer reflexionar els joves sobre la situació de les persones que han hagut de marxar

Tres joves de de la demarcació s’han desplaçat a Tessalònica (Grècia), on té lloc, del 21 al 29 de setembre, «A Refugee Story», un projecte que forma part del programa de mobilitat europea Erasmus+ i que té com objectiu de millorar el coneixement i la capacitació dels joves sobre la situació de les persones refugiades tant en l’actualitat com en les diferents onades migratòries del passat. Una trobada on conviuran amb «ànimes» joves d’entre 18 i 30 anys de cinc països: l’amfitriona Grècia, Turquia, Itàlia, Romania, Geòrgia, a més dels nois de les nostres contrades, de Reus i de Tarragona, que representaran Espanya.



Els participants, mitjançant formes lúdiques, podran descobrir-se tant a ells mateixos com a les forces que cadascú té ocultes. Es dividiran en equips mixtes i heterogenis per fer dinàmiques, jugar a jocs de simulació, jocs de rol i pantomimes. De manera que, mitjançant històries dramàtiques, conegudes i desconegudes, seran capaços d’entendre la cultura i la situació d’aquests grups de persones. Els nois i noies es reuniran amb experts que els podran donar incentius per expressar les seves habilitats narratives amb eficàcia.



Durant l’estada en una de les ciutats més importants de Grècia, els joves faran una visita al centre de refugiats, amb l’objectiu que s’adonin que la solidaritat «es converteix en un factor indispensable per a la convivència» i gràcies a la visita a un museu de la ciutat, tindran l’oportunitat de familiaritzar-se amb la història. La metodologia que s’utilitzarà en l’aprenentatge no formal serà la discussió lliure, debats oberts, jocs de taula i representacions teatrals i musicals, així com activitats esportives. Un dels eixos de la trobada serà també fer partícep els altres països de quina és la realitat nacional de les migracions i dels refugiats en els seus respectius territoris. D’aquesta manera, els joves hauran de dissenyar diverses presentacions per mostrar-ho. En el cas espanyol, «posarem més l’èmfasi en la onada migratòria que ens ha tocat més de prop», segons explica Olena Bilozerova, Project Manager de l’associació de programes educatius Open Europe, amb seu a Reus. A través de la participació en en aquest projecte, els organitzadors esperen una «millora de la seva capacitat per obrir-se als altres, el desenvolupament del pensament crític i la perspectiva intercultural, la pràctica de la llengua estrangera, la possibilitat de formar part d’un grup, i el desenvolupament de la creativitat i la capacitat d’organització».



L’impacte d’un programa d’aquest tipus es preveu que sigui molt elevat tant per a ells mateixos com per a les comunitats més petites que a poc a poc aniran despertant el seu interès en la societat en general i la seva participació en accions europees conjuntes. Els beneficis a llarg termini seran la participació de més joves a través de la difusió de programes nacionals i Europeus i «perquè no… activitats globals», segons expliquen des de la organització.



Què en sabem dels refugiats? Segons comenta Bilozerova, d’una banda molts «creiem que ja sabem prou sobre la temàtica, però realment no sabem res». I de l’altra, comenta que «no som realment conscients de com aquesta realitat pot ser que un dia ens pugui afectar a nosaltres ja que no sabem com serà el futur dels respectius països d’aquí a uns anys», comenta. Per això, afegeix, «aquest programa pot ser beneficiós perquè es trenquin estereotips i crear una realitat basada en l’experiència i en els coneixements de la realitat amb els joves». Pel què fa al perfil dels participants, des de l’associació de programes educatius expliquen que acostumen a ser joves universitaris o que formen part de diverses organitzacions no governamentals.