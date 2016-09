Finalitzen els treballs de reparació de l'emissari submarí de la platja de Llevant

S’han destinat 104.000 euros a les tasques que han durat una setmana

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 17:38

La platja de Llevant de Salou ha recuperat la normalitat després que hagin finalitzat els treballs de reparació de l’avaria que es va detectar el mes d’agost a l'emissari situat davant de la Plaça de les Comunitats Autònomes.



Les tasques, que van iniciar-se el passat 12 de setembre, s’han allargat fins, aquest dimarts, i han consistit en la reparació d’una junta del tub de fosa que passa per sota de l’arena de platja i desemboca al mar.



Els treballs, que s’han coordinat des d’enginyeria, han requerit de la intervenció especial de l’empresa de manteniment Sorigué, la qual ha hagut de dur a terme un canal de 22 metres de llarg per mirar d’eliminar al màxim l’entrada d’aigua i sorra en el tram de la canalització mentre es mirava de reparar el punt afectat. Aquest mur de contenció, s’ha construït de manera provisional clavant a la sorra unes planxes de 6 metres d’alçada a banda i banda del tub de fosa fins a deixar-les a uns 50 centímetres per damunt de la línia d’arena.



L'actuació, com ha explicat la regidora de Platges, Julia Gómez, no podia esperar més perquè «es corria el perill de patir fuites en cas d'episodis de fortes pluges», ja que aquest emissari només es posa en funcionament quan hi ha aiguats.