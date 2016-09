El Vendrell es mou al ritme d'street dance en el 6è Festival de Cultura Urbana

El municipi acollirà la primera eliminatòria femenina per optar a la final mundial

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 18:14

Un any més, el Vendrell tornarà a dedicar una jornada a la cultura urbana organitzada per la Regidoria d’Infància i Joventut amb la col·laboració del Pla de Barris i de diferents col·lectius autogestionats de joves del Vendrell. Serà el proper 24 de setembre en dues ubicacions diferents. D’una banda, tindrà lloc el Concurs de Grafitis al barri de Mas d’en Gual –en el passeig entre el carrer Alt Penedès i carrer Empordà de 9h a 18h. I per l’altra, la plaça Nova serà l’escenari, a partir de les 16h, d’exhibicions i concursos d’strret dance.



Un dels col·laboradors, Jandro, ha destacat, d’entre els actes programats, la Batalla BGirls 1VS1, que serà la primera eliminatòria d’street dance femení que es farà a l’estat espanyol per a la classificació a la final mundial, que aquest any tindrà lloc a Alemanya. El premi serà una plaça per a aquesta final amb les despeses pagades.



El regidor d’Infància i Joventut, Kenneth Martínez, convida a la participació i a gaudir d’aquestes formes d’expressió, tant musicals com artístiques, dels més joves.