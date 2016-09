Carlos Yubero, nou comissari en cap de la policia espanyola a Tarragona

Un dels repres del nou responsable és la seguretat dels Jocs Mediterranis davant l’amenaça gihadista

ACN

Actualitzada 20/09/2016 a les 15:18

El fins ara cap de la comissaria local de la policia espanyola a Reus, Carlos Yubero, ha pres possessió aquest dimarts del càrrec de nou comissari en cap de la policia espanyola a la demarcació de Tarragona en substitució de Jorge García. En un acte presidit per la delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, el nou màxim responsable del cos al territori s’ha compromès a dedicar tots els esforços en la lluita contra la delinqüència i el crim organitzat -en especial en els casos de tracta de persones-, els delictes tecnològics i la millora del servei de documentació ciutadana. Yubero ha situat la seguretat dels Jocs Mediterranis del 2017 davant l’amenaça gihadista com un dels principals reptes del cos a més curt termini. En aquest sentit, el comissari ha remarcat que s’està treballant de forma «discreta» i «continuada» en l’operatiu policial de l’esdeveniment juntament amb la resta de cossos de seguretat.



El nou màxim responsable de la policia espanyola a Tarragona ha assegurat que assumeix el càrrec «amb alegria juvenil», malgrat la seva experiència de gairebé quatre dècades al cos policial. Carlos Yubero ha subratllat la bona col·laboració existent entre els diferents cossos policials i ha apostat per continuar millorant tot el treball que la policia espanyola porta a terme al territori.En el discurs de presa de possessió, que s’ha celebrat a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, el nou comissari provincial ha garantit que dedicaran tots els esforços en la lluita contra la delinqüència i el crim organitzat, especialment per combatre la tracta de persones en els àmbits de l’explotació laboral i de caire sexual, així com els delictes tecnològics.



Yubero ha admès el col·lapse puntual del servei d’expedició de documents com el DNI, el passaport o el NIE, sobretot a l’estiu i en períodes vocacionals. En aquest sentit, però, el comissari ha explicat que la direcció general del cos ha endegat un pla de xoc que ha de permetre millorar el servei que presten tant a ciutadans espanyols com estrangers. A curt termini, el comissari ha opinat que la celebració dels Jocs Mediterranis l’any vinent a Tarragona exigiran un «plus de treball en la cooperació i la col·laboració policial». Un dels reptes de l’esdeveniment és la lluita contra el terrorisme gihadista que, segons ha dit, es porta treballant de forma «discreta i continuada, però amb molta intensitat».



Comissari de Reus des del 2012Carlos Yubero (Barcelona, 1955) va ingressar a la policia espanyol el 1977 i ha desenvolupat bona part de la seva carrera a Barcelona. Allà ha dirigit càrrecs de responsabilitat en àrees operatives com a cap de grups d’informació, seguretat ciutadana i de la brigada d’estrangeria i documentació fins el 2011, any que va ascendir a comissari. Des del 2012 ostentava el càrrec de cap de la comissaria local de Reus i, des del passat dia 3 de setembre, és el comissari del cos a la demarcació de Tarragona.



Graduat en Criminologia, Yubero ha realitzat nombrosos cursos professionals, entre ells un de protecció antiterrorista. La seva tasca professional ha rebut 128 felicitacions públiques, tres creus al mèrit policial amb distintiu blanc, una amb distintiu vermell, medalla i creu a la dedicació al servei policial, la medalla policial al mèrit professional de la Policia Local de Reus i el reconeixement d’altres institucions com la Policia Local de Salou.



L’acte ha estat presidit per la delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna, i ha comptat amb l’assistència del subdelegat en funcions a Tarragona, Emilio Ablanedo, del cap superior de la policia espanyola a Catalunya, Sebastián Trapote, així com una destacada representació d’autoritats polítiques i responsables d’altres cossos policials del territori.