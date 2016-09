Vila-seca, premiada amb la màxima distinció al certamen Viles Florides

La Flor d'Honor reconeix el seu compromís amb els espais verds i la cura del medi ambient

Redacció

Actualitzada 19/09/2016 a les 11:30

Vila-seca ha estat guardonada aquest cap de setmana al certamen Viles Florides 2016 amb la Flor d’Honor, la màxima distinció, que també s’ha otorgat als municipis de Bagergue, Figueres, Mollet del Vallès i Olot. L’encarregada de recollir el premi, que es va entregar en l’acte celebrat a Olot, va ser la regidora de Serveis, Manuela Moya. En el certamen també es van reconèixer 86 municipis de Catalunya pel foment dels espais verds. L’entrega de premis va ser presidida per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, i va comptar amb l’assistència de 250 persones.



La Flor d’Honor s’atorga a aquells municipis que destaquin pel seu compromís amb els espais verds i la cura del medi ambient. Concretament, el guardó que ha rebut Vila-seca és un reconeixement a l’aposta del municipi per la recuperació de grans espais com el Parc de la Torre d’en Dolça, la zona del litoral amb el Parc del Pinar de Perruquet i la Sèquia Major. També valora la cura de les seves rotondes i zones verdes i la campanya Flors pel Centre, impulsada per l’ajuntament fa dos anys.