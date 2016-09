Les entitats que defensen el transport ferroviari i el moviment veïnal per la gratuïtat de l'AP-7 celebren la voluntat d'impulsar la connexió entre Barcelona i València

Actualitzada 19/09/2016 a les 15:23

L'enèsim intent per impulsar políticament el corredor mediterrani ha estat rebut amb satisfacció per les entitats que treballen, tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre, per reclamar un transport públic i infraestructures viàries de qualitat i segures. Tant les plataformes que defensen el transport ferroviari de qualitat com el moviment veïnal que reclama la gratuïtat de l'autopista AP-7 han aplaudit la reunió a València d'aquest dilluns, entre el president català, Carles Puigdemont, i el valencià, Ximo Puig, per desencallar el projecte però han recordat que el corredor no pot passar de llarg del territori ni fer oblidar la necessitat de gestionar millor les infraestructures existents.



En aquest sentit, els usuaris del trens reclamen poder aprofitar la línia del corredor per millorar les comunicacions amb Barcelona, principalment. Des de les Terres de l'Ebre, els veïns que defensen solucions a l'accidentalitat de la N-340 addueixen que la concreció del corredor no ha de fer oblidar la necessitat d'oferir alternatives viàries públiques i gratuïtes com una AP-7 alliberada de peatges.