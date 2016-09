Quatre tortugues rescatades al Delta i a Tarragona tornen al mar recuperades

La Fundació CRAM ha alliberat els animals aquest passat diumenge en una platja del Prat de Llobregat

EFE

Actualitzada 19/09/2016 a les 16:04

La Bowie, la Sami, la Donatello, l’Ona i la Luna, cinc tortugues babaues trobades amb ferides a la costa catalana, han estat alliberades i posades altre cop en llibertat aquest passat diumenge totalment recuperades. Tres de les cinc tortugues babaues van ser rescatades a principis d'aquest any al delta de l'Ebre; una quarta va ser trobada a Llancà, a l'Alt Empordà, i la cinquena es va rescatar fa deu anys en una platja de Tarragona. L'alliberament s'ha dut a terme a la platja del Prat de Llobregat, després que la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM) les acollís i les rehabilités. D'aquesta manera l'acte 'Torna a Casa', que duu a terme periòdicament la Fundació, simbolitza la tasca de recuperació d’espècies marines amenaçades que du a terme CRAM.



Dues de les cinc tortugues alliberades porten dispositius de seguiment via satèl·lit per conèixer les seves rutes i obtenir valuoses dades sobre aquesta espècie vulnerable. I pel que fa a la tortuga trobada a Tarragona fa deu anys, aquesta -que mai no va mostrar interès per l'home-, ha seguit un programa específic d'enriquiment ambiental que «ha permès un alliberament amb èxit, malgrat la seva llarga captivitat».



A l'acte de l'alliberament hi han acudit el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, així com l'alcalde de la localitat, Lluís Tejedor i el president de la Fundació CRAM, Josep Lluís Pal, segons informa la Generalitat. El conseller Josep Rull ha agraït la feina duta a terme per la Fundació CRAM i ha recordat que el conveni de col·laboració que mantenen possibilita «la recuperació d'aquests animals i posa en valor el compromís de la societat civil».



Els últims cinc anys, la Xarxa de Rescat de Fauna Marina ha gestionat la recuperació de 35 tortugues babaues a les platges catalanes, de les quals 31 s'han pogut reintroduir amb èxit al mar. La tortuga babaua, com la resta de tortugues marines, viu tot l'any al mar, però entre els mesos de maig i agost, les femelles surten a les platges per fer la posada. Josep Rull ha avisat que Catalunya cada vegada està més acostumada «a veure tortugues a les platges per l'efecte del canvi climàtic» i també per una major qualitat d'aquests espais.



Tècnics i conservadors han insistit a fer una crida a la col·laboració ciutadana perquè, en cas que es trobin exemplars, no es manipulin i s'avisi de forma ràpida al telèfon d'emergències de Catalunya, el 112.