La 8a Mostra de Jazz i Blues de Cambrils aposta per una programació internacional

Actualitzada 19/09/2016 a les 15:28

La Mostra de Jazz i Blues de Cambrils arriba a la seva 8a edició, que se celebrarà del 2 d’octubre al 13 de novembre. Enguany la mostra té un caire internacional, ja que hi participen els grups nord-americans The Roomsouns i The Broadcasts, que actuaran el 14 i el 28 d’octubre a la sala M’art i a la Boheme respectivament. L’esdeveniment, organitzat per l’associació Cambrils, la Mar de Jazz, reuneix enguany un total d’onze artistes.



Enguany també se celebrarà la segona edició del Jazz al Parc & Fideujazz popular, que tindrà lloc el 2 d’octubre a partir de les 12.30h al Parc del Pescador. L’esdeveniment comptarà amb les actuacions del grup de jazz Genís Bagés Trio, el quartet de jazz monouche Valentí Moya & Joan Pau Cumellas Quartet, el grup tarragoní de blues Try’s i el de jazz i funky Outer Space. Els assistents podran degustar fideus rossos al migdia i gaudir de refrescos durant tota la jornada.



La 8a Mostra Internacional de Jazz & Blues de Cambrils també comptarà amb les actuacions del guitarrista de jazz anglès Dick Them amb el seu trio el 7 d’octubre a el concert de Hot Pickels Quintet el dia 21 d’octubre, ambdós a la Sala M’art. Els Hot Pickels Quintet tindran com a acompanyant especial el trompetista tarragoní Xavi de la Salud, que va actuar al festival Dixieland de Tarragona. Per altra banda, Gorka Benítez & David Xirgu portaran el seu jazz a la Boheme el 4 de novembre i el trio de post-jazz Ràdio Rojals s’estrenarà el divendres 11 de novembre a la Sala de M’art. El concert de clausura anirà a càrrec de la contrabaixista italiana Giulia Valle, que presentarà el seu nou disc el 13 de novembre a la Cripta de l’Ermita.



Les entrades als concerts es podran comprar mitja hora abans de l’inici de cada actuació, previstes a les 22.30 al preu de 6 euros, excepte el concert de Giulia Valle Trio que costarà 7 euros i que tindrà lloc a les 19.30hores a la Cripta. L’entrada del Jazz al Parc és gratuïta. La 8a Mostra de Jazz de Cambrils, organitzada per l’associació Cambrils, la Mar de Jazz, compta amb la amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils, la Diputació de Tarragona, els serveis territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona i també el patrocini de Vermuts Miró de Reus i Estrella Damm.