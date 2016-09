Ferrari Land deixa veure el 65% de la seva fisonomia definitiva

De les vuit àrees que comprèn el parc temàtic, l’accelerador vertical i el Ferrari Experience en són les grans icones

Christel Torres

Actualitzada 19/09/2016 a les 21:48

Port Aventura World ha mostrat, aquest dilluns, l’última fase de construcció del complex Ferrari Land, que ja llueix un 65% de les seves obres.



El tercer parc temàtic de Port Aventura comptarà amb una superfície total de 60.000 m2, en què albergarà una entrada principal, una botiga oficial de la marca ­­­­-inspirada en la casa familiar del seu fundador Enzo Ferrari- i una zona de simuladors semi-professionals­­­ que recrea el despatx de Ferrari, on adults i petits podran realitzar competicions a nivell mundial amb altres pilots. Una trattoria (restaurant), ambientada en l’original situada al circuit de Fórmula 1 de Maranello, permetrà degustar la gastronomia pròpia de la regió Emilia Romagna i la Via Romana acollirà els monuments més emblemàtics d’Itàlia com el Colisseu romà, el Palau Ducal de Venècia, l’Scala de Milà, la Torre de San Marco o el Palazzo Vecchio de Florència. Així mateix, també hi haurà un gran circuit a mida real amb capacitat per 930 visitants per hora.



Però les grans icones d’aquest nou parc tenen nom propi: l’accelerador vertical i Ferrari Experience. Marc Gené, pilot de proves de Ferrari, ha explicat que, amb 112 metres d’alçada, es tracta de l’accelerador vertical més alt i ràpid d’Europa i el quart del món. Una atracció que farà tremolar als amants del motor passant de 0 a 180 km/h en 5 segons i assolint una velocitat de 4,5G -velocitat superior que poden experimentar els pilots professionals, que no arriba als 4G- per descendir en una baixada de 90º. La instal·lació consta de tres trens amb capacitat per a 12 persones. Es calcula que al voltant de 1.200 persones poden viure aquesta experiència, cada hora. Gené ha assegurat que «es pot arribar a sentir l’esquena comprimida contra el seient, l’estómac encongit i 4.5 vegades el pes del nostre cos». «Una atracció que cap enamorat de la F1 es pot perdre perquè suposa l’experiència més real d’un pilot». La duració aproximada és de 2 minuts, que equival a una volta en un circuit standar de F1. Respecte a Ferrari Experience, pocs detalls es coneixen. Només que la façana principal d’aquest edifici representatiu serà el frontal d’un cotxe Ferrari de color vermell. El seu interior es mostrarà el proper 7 d’abril, dia de la inauguració de Ferrari Land.