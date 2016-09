Èxit de participació en la Fira d'Indians

Un caire més cultural a l'esdeveniment ha fet incrementar el nombre de visitants

El canvi d’orientació de la Fira d’Indians, amb una vessant més cultural i també més participativa, que va anunciar el regidor de Turisme, Jordi Solé, ha aconseguit el seu objectiu principal: omplir els carrers de Torredembarra durant el cap de setmana de celebració de l’esdeveniment.



La Fira ha comptat amb una cinquantena de parades al nucli antic -deu més que l’any passat- des de la plaça del Castell fins a la plaça de la Vila, complementades amb una exposició de productes d’ultramar, demostracions d’elaboració de puros de xocolata en directe a càrrec de la pastisseria Cal Jan al Pati del Castell, l’espai d’experimentació i joc lliure al carrer Ample, activitats musicals i populars com la cantada d’havaneres amb el grup cavall Bernat o el ball de salsa participatiu durant tot el cap de setmana, a la plaça de la Vila.



En aquest sentit, ha destacat la col·laboració de Josep Bargalló, coordinador de l’ICE-URV, que va oferir una conferència sota el títol “Ramon Casas i el món indià”, on hi van participar seixanta-tres persones. L’altra conferència que es va oferir dissabte al matí, “El relat indià, el gran desconegut”, a càrrec d’Anna Castellví, directora de la Xarxa de Municipis Indians, va aplegar una quarantena de persones a la Sala de Plens.



També ha ressaltat en aquesta edició de la Fira la col·laboració d’Albert Vilaseca, arqueòleg, que ha cedit material procedent de Cal Panxo per a l’exposició “Torredembarra en l’època dels Indians” que es pot visitar fins al 23 de setembre, al Pati del Castell i que durant el cap de setmana han visitat 1.172 persones.



En aquesta edició es van oferir dos tipus de visites guiades gratuïtes: les habituals pel patrimoni indià torrenc, que entre dissabte i diumenge van encuriosir a 160 persones, i una visita guiada a la Ruta Ramon Casas, a càrrec del Sr. Josep Bargalló, coordinador de l'ICE-URV, amb motiu de la commemoració de l’Any Casas, que va aplegar 82 persones.



Com en d’altres edicions, les persones que van assistir a la fira vestits de blanc se’ls va obsequiar amb un barret indià. Van repetir les vuit dames indianes vestides d’època passejant per la fira i, enguany, s’hi van afegir actors caracteritzats de Ramon Casas i Pere Romeu en el seu famós tàndem.