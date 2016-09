El PP català donarà a conèixer el seu projecte de futur des de Cambrils

L'escola de tardor del partit tindrà lloc a la localitat del Baix Camp i hi participaran membres de l'executiva nacional

Redacció

Actualitzada 19/09/2016 a les 16:52

La localitat de Cambrils es convertirà en la seu de l’escola de tardor del PP català els dies 8 i 9 d’octubre. Així ho ha anunciat el coordinador del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, aquest dilluns, a la vegada que ha explicat que l’objectiu de l’esdeveniment és «transmetre a la societat catalana el plantejament ideològic i el projecte del PP per als pròxims anys». En aquestes conferències també hi prendran part membres de l’executiva nacional del partit, tot i que encara no s’han decidit quines persones seran.



Durant la roda de premsa en què García Albiol ha donat a conèixer l’escola, ha assegurat que hi tindran cabuda temes com la política catalana, el Corredor del Mediterrani i «les polítiques dels partits emergents i les seves conseqüències».



Per altra banda, Albiol també ha reconegut una «paràlisi» en l'estructura popular perquè el congrés autonòmic que ha d'enllumenar la nova executiva no es pot fer abans del congrés nacional, pendent per la investidura d'un president del Govern. «El govern en funcions genera una problemàtica de renovació de les estructures», ha assegurat. D'aquesta manera, al líder del PP català li agradaria abordar el canvi com més aviat millor però no pot pels estatuts del partit, tot i que ha aclarit que aquesta paràlisi no afecta l'activitat política.