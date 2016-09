Els fets van ocórrer el passat dimecres 14 de setembre

Redacció

Actualitzada 19/09/2016 a les 13:12

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dimecres 14 de setembre un home de 39 anys i de València per un presumpte delicte de conducció temerària i omissió del deure de socors.



Els fets van succeir el passat 12 de setembre a les 21h, moment en què tres vehicles i un remolc van xocar a l’AP-7 a Altafulla, concretament al punt quilomètric 233,5. L’accident va provocar un ferit lleu i diversos danys materials. Un dels turismes implicats transportava un catamarà de competició, que també va quedar danyat. El vehicle causant de l’accident va fugir sense prestar ajuda, tal i com van indicar diversos testimonis. Es creu que el xoc múltiple es va produir per una maniobra del conductor d’aquest vehicle, que circularia en una velocitat excessiva.



El Grup de Recerca i Documentació (GRD) de l'Àrea Regional de Trànsit del Camp de Tarragona va obrir una investigació que va concloure el passat dimecres amb la identificació i detenció del conductor que va causar l’accident. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligació de presentar-se davant del Jutjat d'Instrucció de Vendrell quan sigui requerit.