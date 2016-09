Concentració a Vila-seca per reivindicar la millora del servei ferroviari al Camp i l'Ebre

La convocatòria, de caire institucional, s'ha fet pel dilluns 10 d'octubre

Les tres plataformes que lluiten per la millora del servei de ferrocarril al Camp i l'Ebre han convocat el dilluns 10 d'octubre una concentració de caire institucional a l'estació de Vila-seca. És el primer cop que aquests tres col·lectius, la Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp), la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i l'associació Promoció del Transport Públic (PTP) s'uneixen per convocar una acció d'aquestes característiques, amb la voluntat d'aconseguir el màxim suport possible d'ajuntaments, cambres de comerç, sindicats i associacions veïnals, entre d'altres. Segons un estudi elaborat per aquestes entitats, en els darrers deu anys Tarragona ciutat ha perdut un 21,4% d'usuaris dels trens regionals, el que representa una pèrdua de 358.000 viatgers/any. Ho atribueixen a les constants interrupcions i retards.