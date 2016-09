La manca de Corredor del Mediterrani atura inversions de 300 milions a Catalunya i Comunitat Valenciana

Entre aquestes inversions es comptabilitza la de 20 milions aturada per Basf a la demarcació de Tarragona

19/09/2016

L'incompliment del govern espanyol d'executar el pla d'inversions compromès des de fa anys en el Corredor del Mediterrani fa que només entre el País Valencià i Catalunya hi hagi aturades inversions empresarials per valor de 300 milions d'euros, segons ha quantificat Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, en declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Rull ha fet aquestes declaracions des de l'Euromed que el trasllada a València per participar en la cimera bilateral al més alt nivell que han convocat els presidents del govern valencià i del Govern, Ximo Puig i Carles Puigdemont. Rull ha denunciat que entre aquestes inversions està comptabilitzada la inversió de 20 milions aturada per Basf a la demarcació de Tarragona.



La cimera bilateral entre el País Valencià i Catalunya és la primera que es celebra des de l'any 2009.



Rull ha explicat que l'objectiu de la Cimera d'aquest dilluns és arribar a un consens entre els dos governs i els diferents agents econòmics i socials que participaran a la reunió per exigir un calendari ''concret'' per desplegar les inversions necessàries per acabar la infraestructura del Corredor del Mediterrani i consensuar la reclamació al govern espanyol de nomenar la figura d'un ''coordinador tècnic independent'' que s'encarregui de fer el seguiment de les obres i del compliment del calendari.



El conseller de Territori ha recordat que en l'etapa d'Ana Pastor com a ministra de Foment, el Govern ja va reclamar el nomenament d'aquesta figura i la ministra es va negar dient que era un nomenament que no feia falta fer perquè ''la coordinadora sóc jo'', segons ha explicat Rull.



Agents econòmics, socials i institucionals de Catalunya i el País Valencià participaran a la reunió. Per part del Govern prendran part a la cimera a més de Puigdemont i Rull, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. Per part de la Generalitat Valenciana, a més de Ximo Puig, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador.