Miss Aragó, nova Miss World Spain

Les representants de Lleida i Madrid han estat primera i segona finalista; respectivament

Christel Torres

Actualitzada 18/09/2016 a les 10:29

La gala final Miss World Spain 2016 corona a la Miss Aragó Raquel Tejedor com la nova imatge de bellesa mundial, que representarà a Espanya en el certamen de Miss World a Washington, el proper 20 de desembre.



Entre les finalistes, Miss Lleida i Miss Madrid es fan un lloc en la classificació obtenint la primera i la segona categoria com a finalistes; respectivament. Menys sort ha tingut Nàdia Sanromà, Miss World Tarragona 2016, que ni tan sols ha optat a estar entre les deus primeres belleses.



Recordem que un total de 25 candidates aspiraven a ser coronades per tal de poder ser ambaixadores del nostre país. Mireia Lalaguna, Miss World Spain 2015, assegurava que “es mostra orgullosa perquè durant el seu regnat ha tingut l’oportunitat de lluir la marca Espanya arreu del món en països d’Àfrica, Àsia o Estats Units, així com la possibilitat de participar en obres benèfiques i programes socials”.



Altres guardons atorgats, al llarg de la gala, que va tenir lloc, aquest dissabte a la nit al Teatre Auditori de Salou, han estat Miss simpatia, que ha recaigut en la representant per Castella i Lleó- qui alhora ha estat guanyadora de la prova esportiva i de projecte social-; Miss prova de talent, que ha viatjat fins a Màlaga i Miss Top Model, que ha estat entregat a Miss World Sevilla.



A banda de les premiades amb els títols de Top Model, millor en la prova de talent i en la prova projecte social, completen el rànquing de les deu finalistes Miss World Girona, Navarra, Aragó, Madrid, Lleida, Cadis i Múrcia. Un altre reconeixement destacat, tenint en compte que l’esdeveniment tenia com a escenari la capital de la Costa Daurada, va ser l’entrega de Miss World Turisme Salou per a la aspirant que defensava a les Illes Balears.



Mireia Lalaguna, fins ahir a la nit, Miss World Spain i, actualment, primera espanyola en convertir-se en Miss World va cloure l’acte de celebració valorant l’esforç de totes les aspirants del certamen de bellesa i va voler transmetre a les participants que “independentment d’haver estat guanyadores o no, el més important és haver pogut gaudir de l’experiència i conèixer noves amistats”.