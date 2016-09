La IX Mostra d'Entitats es consolida

Es tracta d'una cita anual en què les associacions expliquen la seva tasca, alhora que es generen relacions entre les pròpies entitats cambrilenques

Redacció

Actualitzada 18/09/2016 a les 17:36

Les entitats cambrilenques han tornat a mostrar múscul en una nova edició de la Mostra d'Entitats. Ha estat aquest dissabte, al Parc del Pescador de Cambrils. En aquesta IX edició de la Mostra d'Entitats hi han participat una seixantena d'associacions, algunes de les quals, han participat en la mostra des dels seus inicis, mentre que d'altres, per la seva novetat, era la primera vegada que ho feien. Unes i altres han trobat en aquesta festa de les entitats un bon aparador per donar visibilitat als seus projectes, alhora que es propicien les relacions entre les pròpies entitats per tal de poder tirar endavant projectes conjunts.



L'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha assenyalat que la mostra suposa una oportunitat per les entitats per donar-se a conèixer, alhora que demostra la gran varietat i riquesa del teixit associatiu de Cambrils. Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat, Ana López, assegura que la mostra és una forma de potenciar el treball conjunt i de millorar les xarxes de relacions entre les pròpies entitats.



Més enllà dels objectius, la Mostra esdevé també una Festa per les pròpies entitats que han realitzat diferents activitats per tal de dinamitzar la mostra. Hi ha hagut actuació de titelles, xerrades informatives, diverses actuacions musicals, espectacles, demostracions i exhibicions, entre d'altres.



El lema escollit, enguany, per la IX Mostra d’Entitats és «Les entitats allarguem la Festa». De fet, la celebració s’ha volgut incloure un any més en el programa de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí, això sí, donant-li més protagonisme, i per això, l’activitat no coincidirà amb cap altre activitat del programa.