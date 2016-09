Inici de recollida de la patata amb tots els esforços posats a reactivar la pagesia

L’Ajuntament ha impulsat cultius experimentals de poma i llúpol per atreure nous agricultors i garantir el relleu generacional

Actualitzada 18/09/2016 a les 13:34

Amb la Festa de la Patata, Prades dóna el tret de sortida a la campanya de recollida de la patata. Enguany, s’espera que la producció es mantingui com en els últims anys i continuï sent d’uns 100.000 quilos, dels quals uns 80.000 duran el segell d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP).



La patata de Prades, de la varietat Kennebec, té un alt valor gastronòmic i és reconeguda per la seva carn blanca, consistent i dolça. La producció habitual s’ha rebaixat durant els darrers anys perquè es cultiven menys hectàrees per falta de relleu generacional en la pagesia. L’Ajuntament de Prades ha impulsat cultius experimentals alternatius al cultiu de patata, molt feixuc, per intentar que la pagesia continuï sent un sector important al municipi, a banda del turisme. Fins ara, s’han fet cultius de poma de muntanya i de llúpol.