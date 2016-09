Èxit en la campanya 'Deixa't prendre el pèl'

Aquesta iniciativa solidària ha comptat amb centenars de persones disposades a tallar-se els cabells o arreglar-se la barba a favor del càncer

Actualitzada 18/09/2016 a les 15:59

La campanya solidària 'Deixa't prendre el pèl' assoleix un èxit total de públic i de donatius per a l'AFANOC i la Casa dels Xuklis. La iniciativa s'ha celebrat durant aquest diumenge al matí al Passeig Marítim de Cambrils, a les Escales Reials. Allà una seixantena de barbers tallaven els cabells i arreglaven barbes de forma gratuïta. Per participar-hi, s'havia d'adquirir un tiquet de 8 euros, que s'ha lliurat íntegrament a l'AFANOC, l'associació de familiars i amics de nens amb càncer.



La llarga cua de persones que volien tallar-se el cabell per participar en la campanya ha estat el millor termòmetre per calcular que la iniciativa seria reeixida. Han estat tantes les persones interessades en participar-hi que fins i tot, els barbers han començat a tallar cabells i barbes abans d'hora, mentre que l'acció ha finalitzat més tard de l'hora prevista. Encara és d'hora per calcular l'abast total de la campanya, ja que el recompte de tiquets i de donatius es tancarà al llarg de les properes hores, però el cert és que s'han assolit amb escreix els reptes que es proposaven els organitzadors.



La idea de la campanya ha estat del barber cambrilenc, Javier Torrente, que ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Cambrils, a més de la col·laboració de l'associació espanyola que reuneix als professionals de la barberia. Per Torrente, la campanya tenia tots els ingredients per ser un èxit, i finalment, fins i tot la meteorologia ha permès tirar endavant aquesta iniciativa. Per la seva banda, l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza i la regidora de promoció econòmica, Ana López, també han mostrat la seva satisfacció per l'èxit assolit per aquesta iniciativa, que esperen que pugui tenir continuïtat amb noves edicions. Tots els diners es destinaran a l'AFANOC i a la Casa dels Xuklis.