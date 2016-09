Alcover amplia la seva oferta cervesera amb 'La Mula'

La producció d'aquesta cervesa 100% artesanal presenta un etiquetatge divertit i desenfadat

Christel Torres

18/09/2016 a les 08:26

Alcover suma en el seu palmarès gastronòmic una nova cervesa 100% artesana. 'La Mula', creació d'alcoverenc David González, ofereix- a banda d'un sabor lleuger al paladar- missatges divertits en el seu consum com ara "Sanidad me recomienda para alegrarte el día". Les etiquetes, invenció de González, pretenen ser un reclam de promoció dins d'una petita producció de 4.000 ampolles al mes.



'La Mula' feta a base de malta 100%, aigua, llevat i especialment per incloure llúpol americà, fa que aquesta cervesa sigui lleugera pels seus aromes cítrics. L'autor assegura que, prèviament, a aquest producte final, va treballar de forma autodidacta en l'elaboració de cervesa "home briw"; és a dir en cervesa de consum propi.



Arran d'aquest primer contacte amb la matèria, David González va decidir formar-se per obtenir el títol de cerveser i 'maltero'. Després de finalitzar els seus estudis, va iniciar-se en l'elaboració d'aquest projecte, que ha vist la llum ara fa tres mesos. Des de llavors, 'La Mula' ha recorregut diferents municipis com Reus o Salou per presentar les seves 'propietats saludables'.



La cervesa d'origen alcoverenc ja està disponible en restaurants del municipi i del conjunt del Tarragonès. 'La Mula' s'obre pas, poc a poc, a altres territoris com Tarragona i Cambrils. Aquest producte 100% natural està pensat per a un ampli públic que vulgui maridar-lo tant amb menjar japonès, amanides o arròs. Un bon moment, segons afirma González, és també a l'hora del vermut. La nova proposta cervecera tan sols exigeix portar a la butxaca 2,50 euros.