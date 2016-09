Quatre detinguts per cultivar prop de 5.000 plantes de marihuana

També s'ha intervingut més de 60.000 euros en metàl·lic provinents de la venda de la droga

Els Mossos d'Esquadra van detenir, aquest dimarts, quatre homes, d'entre 35 i 40 anys d'edat, veïns d'Alcover i nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Els agents van localitzar un recinte format per dues cases i magatzems annexos que s'utilitzaven per al conreu de marihuana. En total es van recollir més 4.900 plantes de marihuana i 4,28 quilograms de cabdells de marihuana ja preparats per a vendre. També s'han intervingut més de 60.000 euros en bitllets, ocults en diferents llocs dels domicilis escorcollats, que provindrien de la venda de la droga.



Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria. Els fets es remunten a principis d'agost quan una patrulla de mossos, que circulava pel carrer Garrofers de la urbanització Serradalt d'Alcover, va notar una forta olor de marihuana. Els agents van estar observant la zona i van concretar la parcel·la d'on provindria la forta olor. Es tractava d'un recinte amb una tanca que limitava la visió des de l'exterior. Els agents van comprovar que la casa disposava de molts més sistemes de climatització dels necessaris.



També van poder identificar les persones que hi accedien, alguns d'ells ja amb antecedents per delictes contra la salut pública. Aquest dimarts al matí, els agents van accedir-hi i van descobrir un ampli cultiu de marihuana, tant a l'exterior com a l'interior de les cases i magatzems, amb plantes en diferents estats de creixement per poder obtenir una recollida continuada de cabdells. Les instal·lacions disposaven de dues sales habilitades per fer cultiu d'interior equipades amb aparells d'aire condicionat, sistema de ventilació amb filtres, reg i il·luminació amb làmpades halògenes, tot automatitzat amb temporitzadors.



D'altra banda, també es va detectar que hi havia defraudació en el fluid elèctric i ara la companyia elèctrica determinarà la quantitat defraudada. El recinte disposava d'un sistema de vigilància amb càmeres i sistema de gravació, així com quatre gossos de raça perillosa, per garantir la seguretat de les instal·lacions. Durant el dispositiu s'han detingut quatre persones, els responsables principals de la plantació, dos germans de 37 i 39 anys d'edat, i dos treballadors que tindrien contractats per cuidar el cultiu, dos veïns d'Alcover de 35 i 40 anys d'edat. Els treballadors van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria. Els responsables de la plantació, tots dos amb antecedents, van passar divendres davant el jutjat d'instrucció núm.2 i el jutge va decretar l'ingrés a presó.