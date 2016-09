Els membres del PDC decideixen formar part de la nova federació del Penedès

L'agrupació del Solsonès decideix per unanimitat seguir a la regió de les comarques de Lleida

Actualitzada 17/09/2016 a les 17:14

Els membres del Partit Demòcrata Català (PDC) del Baix Penedès han decidit aquest dissabte en una consulta interna feta al Vendrell i a Calafell que l'agrupació comarcal passi a formar part de la nova regió o vegueria del Penedès en el marc de l'organització territorial de la formació, en lloc de mantenir-se al Camp de Tarragona.



Les persones associades al Baix Penedès han decidit integrar-se a la nova regió del Penedès amb un 56,15% dels vots, mentre que l'opció de mantenir-se a la regió de comarques de Tarragona ha obtingut un 43,08% dels suports.



D'altra banda, els membres del PDC al Solsonès han decidit unànimement seguir a la regió de les comarques de Lleida. Diverses fonts han apuntat que pren força la possibilitat de presentar una única candidatura transversal que aglutini representants de les quatre comarques -Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf i Anoia- per reforçar la defensa de la singularitat del territori penedesenc, que fins ara quedava dividit entre altres federacions regionals. Amb tot, des del Garraf no es descarta que finalment hi hagi més d'una candidatura i que calgui celebrar primàries el cap de setmana del 29 i 30 de setembre.