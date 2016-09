Montblanc comptarà amb nous tipus d'allotjament turístic

Aquest és un dels quatre projectes aprovats per la Comissió territorial d'urbanisme del Camp de Tarragona

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 13:30

Montblanc tindrà nous tipus d’allotjaments turístics, Poboleda comptarà amb un nou celler de l’empresa Mas Doix, Vallmoll afavorirà les noves tecnologies en les indústries i Salou disposarà de restaurants musicals. Aquests són els quatre projectes als quals ha donat el vistiplau la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, que donaran un impuls a l’activitat econòmica d’aquests municipis.



Pel que fa a Montblanc, s’ha aprovat una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística (PGOU) que permetrà que el municipi aculli els usos d’apartament turístic, turisme rural i habitatge d’ús turístic. Fins ara només s’hi podien implantar hotels, pensions i hotels-apartaments. Això generarà activitat en el nucli històric i facilitarà la rehabilitació i reforma d’edificis existents. Cal dir que l’entrada en vigor de la modificació se supedita a que l’ajuntament presenti un text refós que inclogui algunes prescripcions.



En el cas de Poboleda, s’ha aprovat la instal·lació al municipi d’un nou celler de l’emrpesa Mas Doix. Aquest edifici tindrà una superfície màxima construïda de 2.816 m2 amb una alçada màxima de 7 metres que es distribuiran en soterrani i planta baixa. Es preveu que el celler compti amb mesures d’integració paisatgística en l’entorn rural, a més de tenir nous accessos des d’un camí de pas de carro.



Per altra banda, s’ha aprovat la modificació de diversos articles del Pla parcial industrial Mas Vell de Vallmoll. Aquesta modificació permetrà que les empreses situades en aquest polígon, com Europastry o Rosa Gres, incorporin noves tecnologies en el procés de producció. Amb la modificació es regula l’alçada dels equipaments necessaris per al procés industrial en un màxim de 41 metres i s’incorpora la necessitat d’estudi de la seva integració en el paisatge.A més, també es millora el control dels vessaments de les aigües residuals i pluvials en les xarxes de sanejament.



Per últim, també s’ha donat llum verda a la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Salou per permetre l’activitat de restaurant musical i altres activitats recreatives que es duguin a terme esporàdicament amb autorització prèvia. Seguiran sense estar permeses les activitats musicals en altres tipus de locals de restauració, com ara bars i bars restaurants.