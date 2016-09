La nuclear de Vandellós II detecta una pèrdua de fosfats dels contenidors de la contenció

La substància s'utilitza per a retenir els iodes als embornals en el cas que s'activin els sistemes de seguretat

ACN.cat

Actualitzada 16/09/2016 a les 17:57

La central nuclear de Vandellòs II ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) una «lleugera pèrdua» de fosfats en els embornals de la contenció. Segons l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, que gestiona el complex atòmic, les mostres que es prenen periòdicament en aquests punts van detectat «traces» d'aquesta substància. La inspecció posterior per revelar el seu origen hauria revelat la pèrdua en un dels dotze contenidors d'additiu per al ruixat que contenen aquest producte químic a l'interior de la contenció. La seva utilitat és afavorir la retenció de iodes als embornals en el cas que es requereixi l'actuació dels sistemes de seguretat. ANAV ha explicat en un comunicat que, un cop detectat l'origen, va procedir a reomplir el contenidor de fosfat trisòdic fins el nivell establert per les Especificacions Tècniques de Funcionament de la central i, així, tornar a declarar operable el sistema. L'incident, segons els responsables de la central, no ha tingut conseqüències per a les persones ni el medi. La planta, afegeixen, està operant «amb normalitat al 100% de potència».