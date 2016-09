El jutge investiga l'exalcalde de Torredembarra per les obres de la piscina

Investiga Daniel Masagué i l'empresa Vicsan

Efe

Actualitzada 16/09/2016 a les 19:43

El jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell investiga l'adjudicació de les obres de la piscina municipal descoberta de Torredembarra a l'empresa Vicsan l'any 2010 i el jutge cita en qualitat d'investigat l'exalcalde de la localitat, Daniel Masagué.



Es tracta de l'última peça separada (la número nou) de la instrucció del cas Torredembarra, de presumpta corrupció que esquitxa l'antiga CiU per suposades comissions en l'obra pública.



En un acte, el jutge aixeca el secret de sumari d'aquesta peça i cita en qualitat d'investigat l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué (exmilitant de CDC).



També cita les empreses de l'exalcalde (Maes Flequers i Pastissers i Daloi, S.L); Griñó Ecológic, Vicsan i els presumptes intermediaris, les empreses Agrotous Plana, Tous Plana i el seu administrador únic.



El jutge també cita els tècnics municipals que haurien recalculat les puntuacions que van servir de base per a l'adjudicació de l'obra de la piscina descoberta.



Tots ells estan investigats per la presumpta comissió de delictes de prevaricació, suborn i malversació de cabals públics.



El jutge veu indicis que diverses adjudicacions a les empreses Vicsan i Griñó Ecológic es van pagar hipotèticament a les empreses de Masagué a través d'Agrotous Plana i Tous Plana.



Segons un informe de l'Agència Tributària –que cita el magistrat–, aquestes operacions mancarien de lògica econòmica.



A fi d'aclarir-les, el jutge ordena una sèrie de requeriments a entitats financeres sobre els exercicis 2010 i 2011 d'aquestes empreses.



També demana al consistori de Torredembarra que certifiqui les obres i serveis adjudicats a Vicsan i Griñó Ecològic entre el 2009 i el 2014, especificant els imports.