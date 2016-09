Dos detinguts per un robatori amb força en un domicili a Valls

Els Mossos els van detenir gràcies al localitzador del telèfon mòbil que havien sostret

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 12 de setembre un home i una dona de 28 i 42 anys respectivament, de nacionalitat romanesa i espanyola amb domicili a Valls com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un domicili.



La propietària d’una casa del carrer Menorca de Valls va alertar el passat dilluns 12 de setembre que li acabaven de robar a l’interior del seu pis. Fins allà es va desplaçar una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que van poder comprovar que els lladres havien entrat a l’habitatge fent palanca a una finestra de la planta baixa. Els objectes que es van endur van ser un telèfon mòbil, un rellotge, una tauleta digital, una videoconsola, un rellotge i diners en efectiu.



El fill de la denunciant va explicar als agents que el sistema de localització del telèfon móvil robat donava senyals en un pis del carrer Sant Josep de Valls. Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar de seguida fins al lloc indicat pel telèfon, on van poder identificar els presumptes autors del robatori, als quals els va ser trobat el telèfon i el rellotge sostrets.



Els Mossos d’esquadra van detenir a l’home i la dona com a presumptes autors de robatori amb força a l’interior del domicili. La investigació segueix oberta i els agents no descarten que es detinguts tinguin relació amb altres robatoris al territorio. Els presumptes autors del robatori van passar aquest dijous 15 de setembre a disposició judicial al jutjat d’Instrucció número 2 de Valls. El jutge va decretar el seu ingrés a presó.