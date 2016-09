Vint-i-cinc belleses competeixen pel Miss Spain World

Totes elles van desfilar al Club Bonmont Costa Dorada

El Club de Bonmont Costa Dorada va acollir, ahir al vespre, una desfilada de 25 noies que competeixen per una única meta. Aquesta, no és una altra que la de coronar-se Miss Spain World per, d’aquesta manera, presentar-se al concurs de Miss Espanya.



Van desfilar, des de les nou de la nit, a una sala habilitada al Club Bonmont Costa Dorada, ubicat Mont-roig del Camp. La passarel·la va comptar amb un nombrós públic. I és que, el club va convertir-se en el lloc idoni perquè les joves poguessin exhibir-se i mostrar totes les seves habilitats sobre uns tacons que, en moltes ocasions, superaven els deu centímetres.



L’organitzador de l’esdeveniment, Guillermo Escobar, manifestava abans de la desfilada que «vull destacar el caràcter social d’aquest esdeveniment. Aquestes noies s’han integrat molt bé i, a més, han pogut conviure entre elles, que és el que realment importa». «Són belleses, però també ho saben transmetre a través de l’esport i de la salut», va concloure l’organitzador, feliç per com es desenvolupava l’acte.