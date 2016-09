Pessimista, optimista, envejós i confiat, els quatre patrons bàsics de personalitat

En l'estudi que ho afirma hi han participat investigadors de la URV

15/09/2016

Pessimista, optimista, envejós i confiat. Aquests són els quatre patrons bàsics en què es classifica el 90% de la població segons un estudi realitzat per investigadors del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili junt amb investigadors de les universitats Carlos III, de Barcelona i Saragossa. L’estudi, publicat a la revista Science Advances, indica que el patró més nombrós és l’envejós amb un 30% de la població, mentre que la resta compta amb un 20% cadascun.Per tal d’obtenir aquests resultats s’ha analitzat el comportament de 541 voluntaris enfront diversos dilemes socials, en els quals ells hi podien o bé col·laborar o entrar en conflicte. Aquest mètode s’emmarca en la teoria dels jocs, una branca matemàtica amb aplicacions en sociologia o economia que estudia el comportament de les persones en el moment que han de prendre decisions davant un dilema amb diferents conseqüències en funció del que decideixi també l’altra part implicada. El catedràtic del Grup Interdisciplinari de Sistemes Complexos (GISC) del Departament de Matemàtiques de la Universitat Carlos III de Madrid i un dels autors de l’estudi, Anxo Sánchez, explica que els voluntaris van realitzar aquest joc amb diferents parelles i situacions, cosa que ha permès “tenir dades del que es fa en situacions socials molt diferents”.El coordinador del Grup de Xarxes i Sistemes Complexos (Cosnet) de l’Institut de Biocomputació i Física de Sistemes Complexos (BIFI) de la Universitat de Saragossa, Yamir Moreno, afirma que els resultats obtinguts van en contra de teories com la que afirma que els humans actuen de manera racional. Per aquest motiu, l’expert afirma que els resultats són importants perquè milloren les teories existents sobre el comportament humà i “s’han de tenir en compte a l’hora de redissenyar polítiques econòmiques, socials i de cooperació”.Les persones que van participar en aquest experiment es van classificar en funció del seu comportament a través d’un algoritme informàtic. El 90% d’aquestes persones es van classificar en els grups envejosos, optimistes, pessimistes i confiats. El grup majoritari és el d’envejosos, en el qual s’hi van encabir un 30% dels voluntaris, mentre que la resta compta amb un 20% cadascú. El 10% de les persones restants formen part del grup “indefinit”, en el que hi figuren aquells voluntaris que l’algoritme no va poder classificar en base a un comportament clar que correspongui a algun dels quatre patrons.L’investigador del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i autor de l’estudi, Jordi Duch, explica que aplicar aquests algorismes a l’estudi del comportament humà és “força revolucionari”, ja que deixa que un sistema extern digui a posteriori de forma automàtica quins són els grups més lògics.