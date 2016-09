Localitzen a Calafell un xalet que servia per a cultivar marihuana

Detingut un veí del poble de 28 anys pel cultiu de 257 plantes i per defraudar amb el fluid elèctric

Redacció

Actualitzada 15/09/2016 a les 10:38

La Guàrdia Civil de Tarragona amb la col·laboració de la Policia Local, en el marc de l’operació 'Cartel', han desmantellat en un habitatge unifamiliar situat a la localitat de Calafell, una plantació tipus “Indoor” amb 257 plantes de marihuana en diferents fases de creixement.



La investigació es va iniciar durant el mes d’agost, gràcies a la col·laboració ciutadana que aportava informació relacionada amb l’apreciació d’olors característiques que desprèn aquest tipus de plantes, en un habitatge unifamiliar de Calafell.



Arran de l’esmentada informació i de les investigacions realitzades, es va poder ubicar tant el domicili es podrien conrear i elaborar substàncies estupefaents, com les persones responsables. La investigació va poder determinar que l’interior de l’habitatge s’havia compartimentat a dos zones, una de residència i una altra on s’havia construït una estructura per al cultiu i elaboració de cànnabis.



L’habitatge era de lloguer i residien quatre membres d’una mateixa família. Després d’identificar en titular i una vegada va ser informat dels indicis obtinguts en la investigació, aquest va col·laborar amb els agents, facilitant l’accés a l’habitatge.



En l'operació s'ha produït la detenció d’un home de 28 anys d’edat, de nacionalitat espanyola i veí de Calafell, per un suposat delicte de tràfic de drogues (cultiu, elaboració i trànsit|tràfic de substàncies estupefaents) i un altre de defraudació de fluid elèctric, sent posat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 4 d’El Vendrell.