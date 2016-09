L'Audiència ordena reobrir el cas per la mala qualitat del semen dels tarragonins

El cas, que s’ha arxivat en tres ocasions, vincula els problemas mèdics amb la contaminació de les químiques

15/09/2016

L'Audiència de Tarragona ha ordenat reobrir la causa que investigava si les químiques són responsables de la baixa qualitat del semen dels tarragonins, per analitzar quines empreses de la zona són les que emeten més distribuïdors endocrins, com plantejava la Fiscalia.



En un acte, la secció segona de l'Audiència estima el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona contra la decisió del jutjat d'instrucció número 1 de la ciutat de sobreseure la causa oberta per descobrir si la contaminació de les químiques té relació amb la mala qualitat del semen, investigació que s'ha arxivat ja tres vegades.



El jutge va decidir arxivar la investigació, en entendre que, malgrat que els fets podrien constituir un delicte contra el medi ambient, no es vaig poder determinar l'autor, còmplice o encobridor dels mateixos, per la qual cosa va denegar l'última de les diligències sol·licitades per la Fiscalia per aclarir les causes de la mala qualitat del semen.



L'Audiència ha acordat ara reobrir la causa i ha ordenat al jutjat que, com demana el ministeri públic, requereixi a la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat la relació d'empreses que produeixen més volum de distribuïdors endocrins, una de les possibles causes de la infertilitat dels tarragonins.



El tribunal considera que les diligències plantejades pel ministeri públic «poden contribuir a l'aclariment d'uns fets, complexos i difícils», especialment per determinar-ne els responsables.



«(...) Això justifica per si mateix la necessitat d'esgotar les línies investigatives que així permetin identificar els possibles responsables i establir el seu grau de participació», afegeix l'acte de l'Audiència de Tarragona.



En el seu acte, el jutge instructor sostenia que podien existir «múltiples causes» de la baixa qualitat del semen dels tarragonins, com l'alimentació, les drogues o la roba cenyida, més enllà de les emissions d'unes 200 empreses.



A més, advertia que és «extremadament difícil imputar objectivament una o diverses empreses determinades» l'origen dels abocaments o emissions susceptibles d'afectar la qualitat del semen a Tarragona.



El jutge ressaltava en la seva resolució que un informe del Seprona de la Guàrdia Civil havia constatat que prop de 200 empreses emeten entre els seus residus algun dels productes o subproductes que podrien tenir incidència en les alteracions de la fertilitat masculina, si bé no s'havia pogut precisar el contingut específic dels residus de cadascuna ni determinar les cinc que emeten major quantitat de productes contaminants.



La investigació es va obrir al novembre del 2010 per la denúncia que va presentar un grup ecologista arran d'un informe de l'Institut Marquès que alertava que el semen dels tarragonins és el pitjor d'Espanya, per causes ambientals i a l'abundància d'indústries químiques a la zona.