Constantí i la Generalitat es reuniran d'urgència per buscar solucions a l'ocupació irregular d'habitatges

Creix la tensió després que Endesa hagi tallat el subministrament de llum a diversos habitatges que havien punxat el servei

Actualitzada 15/09/2016 a les 19:40

Representants de l’Ajuntament de Constantí i de la Generalitat es reuniran en breu per tal de buscar solucions a la problemàtica que genera l’ocupació irregular d’una quarantena d’habitatges als carrers de Prat de la Riba i de Jaume I, al barri conegut com ‘La Patá’. Des de fa una setmana la companyia Endesa va tallar el subministrament de llum a diversos habitatges per motius de seguretat, atès que en la majoria de casos s’havia manipulat la instal·lació elèctrica per punxar el servei. Segons el consistori, aquest fet ha generat diverses incidències durant els darrers dies. La darrera ha estat un incendi que aquesta matinada de dijous ha cremat dos cotxes i una moto d’un garatge del carrer Prat de la Riba i que podria haver estat provocat arran del conflicte veïnal existent a la zona entre els propietaris i llogaters en situació regular i els okupes.



Aquest dijous, representants de l’Ajuntament han mantingut una trobada amb representants dels Serveis Territorials d’Habitatge i del Departament de Benestar Social i Família, i en els propers dies s’ha de celebrar una Taula de treball que comptarà amb la presència de representants de l’Ajuntament, la Policia Local, la Delegació del Govern, els Departaments de Benestar Social, Habitatge, Ensenyament i Interior, i el Consell Comarcal del Tarragonès.



Des de l’Ajuntament de Constantí s’ha manifestat novament «la necessitat que la Generalitat, en tant que administració competent, es comprometi d’una manera ferma a destinar i incrementar els recursos necessaris i la implicació de tots els seus departaments implicats per tal d’oferir solucions a aquesta problemàtica». El consistori considera «urgent i prioritària» aquesta actuació i apel·la a la coresponsabilitat de les diferents administracions per establir un pla de treball coordinat i transversal per donar resposta a la situació.



Tots els grups municipals de l’Ajuntament de Constantí van aprovar el passat mes de juliol una moció conjunta per tal de combatre aquesta problemàtica de l’ocupació irregular d’habitatges al municipi. La situació es produeix des que l’any 2013 va finalitzar la construcció d’una nova promoció d’habitatges formada per cases adossades i blocs de pisos, i una quarantena de famílies han ocupat alguns dels immobles. Des de fa mesos, tant els propietaris de la promoció –La Caixa, Foment immobiliari del Baix Camp i una empresa de Madrid–, com el consistori i diversos cossos de seguretat, treballen per regular la situació, que fins ara havien generat problemes de soroll o per les places d’aparcament. A més, des del juny de l’any passat, les empreses propietàries han tapiat alguns dels pisos amb portes metàl·liques per tal d'evitar noves ocupacions i mirar de reduir la problemàtica.