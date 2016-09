«Busco ser un model per a la ciutadania, no només pel que fa a bellesa»

La candidata per Tarragona a Miss Spain World es mostra optimista pel que fa a les possibilitats de ser la millor de totes i aspirar al tro mundial

Actualitzada 15/09/2016 a les 14:04

Nadia Sanromá és una de les joves que aquest dissabte intentaran guanyar el Miss Spain World 2016, en un acte que es desenvoluparà al vespre al Teatre Auditori de Salou. Ella, nascuda a Vilanova i la Geltrú, representarà a Tarragona, ja que està estudiant Magisteri a la Universitat Rovira i Virgili.



—Com neix la idea de presentar-se a aquest certamen?

—Em van trucar l’any passat perquè em presentés al de Catalunya. No podia, ja que estava inscrita en un altre certamen, i enguany em vaig apuntar als càstings i em van agafar. Vaig viure l’experiència del Miss Catalunya, que va ser única, molt bonica.



—En què ha canviat la teva vida?

—A partir de presentar-me, se m’han començat a obrir moltes portes en aquest món, i el que busco és ser un model per a la ciutadania, no només pel que fa a bellesa.



—Què et diu la teva família?

—Em donen un gran suport en tot moment. Aquest dissabte estaran al meu costat per donar-me suport sempre.



—Encara no s’ha fet el tall de les concursants que passeu a la següent fase. Què succeirà si el passa, i què passarà si no el passa?

—Si el passo, em canviarà la vida una mica més. Lluitaré al màxim per ser la millor a Washington i, si no, continuaré endavant, seguiré estudiant i també continuaré com a model.



—Què explicaries a noies que volen introduir-se en aquest món i seguir els passos de Nadia Sanromá?

—Sobretot, que tinguin els peus a terra. Això és un concurs de bellesa, i hi ha coses més enllà d’aquest. Que gaudeixin de l’experiència, que coneguin a les altres noies i que aprenguin tot el que puguin.



—Què li va passar a la seva companya, que va haver d’abandonar la presentació de l’esdeveniment a Mont-roig del Camp?

—Crec que tenia tos i, per no interrompre el moment, no ha volgut tossir i ha hagut de marxar.