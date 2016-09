L'incident ha causat danys estructurals. No hi ha foc ni cap ferit.

Redacció

Actualitzada 14/09/2016 a les 08:58

Un incident ha provocat aquest dimecres a les 7.30h afectacions estructurals a la pirotecnia de Rodonyà, tal i com informen Bombers de la Generalitat en el seu compte de Twitter. Segons fonts consultades per Diari Més, ha petat un petit magatzem quan encara no havia arribat ningú a la nau. No hi ha foc ni cap persona afectada. S'han desplaçat fins al lloc dues dotacions de bombers i dues patrulles de Mossos d'Esquadra,