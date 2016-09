Productes locals de tota mena es donen a conèixer a Altafulla

Gran èxit a la segona Fira de Proximitat de Caprabo

Actualitzada 16/07/2016 a les 17:31

Altafulla s'ha convertit aquest migdia en el millor indret per poder fer el vermut o, fins i tot, anar a casa pràcticament dinat.



I és que l'aparcament de Caprabo ha acollit la segona edició de la Fira de Proximitat d'aquesta multinacional, la qual ha resultat un gran èxit. Aproximadament, unes 2.000 persones entre clients de la botiga i curiosos per la Fira passaran al llarg del dia per aquest indret.



Formatges, olis, tot tipus d'embotits, olives o hortalisses de primera qualitat han estat els grans protagonistes de la jornada. Productors de la zona han acudit a la cita, contents perquè la Fira sempre està acompanyada d'un increment de les vendes.



Especialment content s'ha mostrat l'alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, que ha explicat que ''estem encantats de rebre aquesta Fira de Proximitat, perquè entenem que és el futur. Hem de donar la possibilitat a la gent de promocionar el seu producte''. '' Aquest tipus de producte és una mica més car, però és molt bo, de molta qualitat'', afegeix Alonso.



Han participat a l'esdeveniment Olis de Catalunya, Celler Unió, Olives Blai, Embotits Bundó, Celler Cap de Ruc, Formatgeria Marvall, Cooperativa ASI de Nulles, Olives la Masrojana, Cooperativa de Falset, Cooperativa La Selva del Camp, Salses Fruits, Embotits Bon Trià, Celler Pinord, Granja Gaia, Olis Solé i Hortícoles Germans Blanc.