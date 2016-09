Granados diu que Salou tindrà una nova estació i bones connexions

L’alcalde es reuneix amb el secretari d’Estat

Redacció

Actualitzada 07/06/2016 a les 00:35

L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat del regidor de Territori, Marc Montagut, i tècnics municipals, es van reunir amb el secretari d’Estat i Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, i d’altres tècnics de Renfe, per tal de tractar sobre la connexió de Salou amb la línia del Corredor del Mediterrani i la construcció de la nova estació Salou-PortAventura.



L’alcalde va reivindicar de nou que «si tenim en compte que Salou és una de les ciutats de Catalunya amb més volum de passatgers i la destinació turística amb més expectatives de l’Estat; això fa que les administracions competents han de planificar una adequada connectivitat ferroviària i una estació com la ciutat mereix per la seva importància».



Així es fa referir al projecte ferroviari aprovat per Foment l’any 2003, que seria òptim per Salou, perquè preveu la connexió de Salou amb el Corredor cap al nord (Barcelona) i cap al sud (València). És per aquest motiu que va reclamar al secretari d’Estat, que «han de fer possible que Salou tingui bones connexions amb el sistema ferroviari, i per això s’ha de millorar l’estació, que ha de tenir accés als trens convencionals».