Els darrers dies per trepitjar la platja amb el nostre gos

Propietaris i animals hauran d'esperar fins la tardor per tornar a passejar junts al costat del mar

Actualitzada 22/03/2018 a les 11:03

Altres prohibicions

Els primers dies de Setmana Santa seran els últims que els gossos podran trepitjar la platja a Tarragona. Propietaris i animals hauran d'esperar fins a la tardor per tornar a passejar junts al costat del mar. Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 15 d'octubre, resta prohibida la presència d'animals a la platja, a excepció dels gossos d'assistència i d'utilitat pública, regulats per la seva normativa de Protecció Animal de l'Ordenança.Diverses entitats animalistes han reclamat des de fa temps que els propietaris puguin accedir a les platges durant tot l'any però de moment, l'Ajuntament no contempla de manera expressa aquesta possibilitat a l'ordenança. El President de la Secció de Dret Animal del ICAT, Jose Ferrándiz, explica que «cada vegada més consistoris costaners estan habilitant zones de platja perquè els gossos puguin anar a les mateixes sense por a ser sancionats. Mentre alguns opten per limitar-ho a una franja horaria, uns altres limiten l'espai d'una determinada platja i sota el compliment de diferents requisits (estar identificats, censats i amb la cartilla veterinària al dia). Ordenances com la de Tarragona han deixat oberta aquesta possibilitat, si bé queda pendent que mitjançant Decret s'aprovi que platja estarà destinada al seu ús compartit».Tampoc està permès que gossos puguin accedir a parterres, jardineres, rotondes, zones de pícnic o àrees de joc ni que beguin de les fonts públiques. Segons la normativa municipal els animals sí poden estar presents a camins i espais no urbans. En els espais públics com els parcs els animals domèstics hauran d'anar lligats mitjançant una corretja o cadena.