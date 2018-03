Txabi Franquesa farà riure a La Pobla

La cita humorística està emmarcada dintre de 'La Pobla Free Comedy'

Actualitzada 12/03/2018 a les 20:02

Aquest proper dissabte 17 de març, a les 19 hores, La Pobla té una cita amb l’humor de primer nivell, gràcies a la nova iniciativa cultural impulsadaper l’Ajuntament: La Pobla Free Comedy.Aquesta proposta posarà a l’abast de tothom l’humor més actual, en format monòleg, i ho farà ambuna programa periòdica que portarà els millors monologuistes i còmics estatals a l’escenari delCasal Cultural de La Pobla. En aquest sentit, l’encarregat d’estrenar el primer cicle serà el polifacètic Txabi Franquesa: actor, còmic, presentador, director, reporter, monologuista, guionista, animador... aquest polivalent català ha fet de tot sobre els escenaris idavant les càmeres de televisió: des d’arrencar rialles al Club de la Comedia fins a formar partdels sempre incisius reporters de Caiga quien caiga, passant més recentment per la conducció –mig despullat- de l’aclamat espectacle The Hole.Posteriorment, el primer cicle humorístic comptarà també amb la presència de Xavier Deltell (14 d’abril) i de Javi Sancho (5 de maig). L’assistència a cadascund’aquests espectacles té un preu de 5euros, i la recaptació íntegra serà destinada a finalitats benèfiques.Els interessats en assistir a aquesta primera sessió, on Txabi Franquesa garanteix les rialles, japoden adquirir les seves entrades a l’Ajuntament, de 10 a 14 hores.