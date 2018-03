Dos obres de Shakespeare arriben al Convent de les Arts d'Alcover

La companyia Projecte Ingenu compta amb diversos dels actors procedents del Camp de Tarragona

La companyia Projecte Ingenu, amb diversos dels actors procedents del Camp de Tarragona, entre ells el seu director Marc Chornet, s'instal·larà entre el 12 i el 18 de març al Convent de les Arts d'Alcover per treballar-hi dos projectes propis. D'una banda la seva versió de Romeo y Julieta es podrà veure el dilluns 12 a les 20.30 hores dins les activitats de l'escola de l'espectador i, de l'altra, els darrers detalls de la seva nova proposta Vaig ser Pròsper o recordant La Tempesta, una pre-estrena que es viurà a Alcover el diumenge 18 a les 19 hores, uns dies abans d'estrenar-se i fer temporada a La Seca Espai Brossa de Barcelona.L'accés a Romeo y Julieta del dilluns 12 és gratuït si es presenta el Carnet del Convent de les Arts o bé amb l'entrada de la pre-estrena del diumenge, que es podrà comprar a la mateixa taquilla. L'entrada exclusiva per a Romeo y Julieta té un cost de 3 euros.Les entrades per a la pre-estrena de Vaig ser Pròsper o recordant La Tempesta es poden adquirir a 12 euros (9 amb el Carnet del Convent de les Arts) a www.conventarts.cat , a la Casa de Cultura Ca Cosme d’Alcover i el mateix dia a taquilla des d'una hora abans de l'inici del concert. Els espectadors de fins a 25 anys poden adquirir l’entrada a només 5€ a taquilla amb la promoció CAjove!. La proposta es troba inclosa en els abonaments Teatre i General.