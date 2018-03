El Teatre de Tarragona presenta l'òpera 'Don Carlo'

L’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell interpretaran l'obra de Verdi

Actualitzada 07/03/2018 a les 15:46

El pròxim diumenge 11 de març, a les 18 hores, el Teatre Tarragona presenta Don Carlo, l’òpera de Giuseppe Verdi. L’Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell interpretaran aquesta obra impregnada dels recursos escènics característics del teatre romàntic –claustres, espectres, escenes nocturnes i boscos–. La trama està situada a l'Espanya del segle XVI, entre prínceps i princeses, inquisidors, passions i llibertat, amb grans escenes col·lectives que impliquen una complexa feina de producció. El mateix dia de la funció, a les 17 de la tarda al foyer del Teatre Tarragona, el musicòleg Josep Maria Rota farà una breu introducció a l’obra que serà d’accés lliure a tots els espectadors amb entrada.Don Carlo és la segona de les tres òperes que es podran veure al Teatre Tarragona i que formen part del Cicle Òpera a Catalunya que arriba a Tarragona per 5è any consecutiu. Es tracta d’una iniciativa organitzada per l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell amb el suport de la Generalitat i els gran teatres de Catalunya.Les entrades estan a la venda a www.tarracoticket.com i també a les taquilles del Teatre Tarragona els dimecres d’11 a 13 hores, els dijous i divendres d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores i una hora abans de l’espectacle.