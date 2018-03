Calafell celebrarà la 17a Xatonada popular

L'activitat s'emmarca dintre de es 7es Jornades Gastronòmiques del Xató

Actualitzada 05/03/2018 a les 18:47

El diumenge 11 de març se celebrarà la 17a Xatonada Popular, als voltants de la Confraria de Pescadors de la Platja de Calafell. En aquesta dissetena edició es posarà a la venda 640 racions de xató i el preu serà de set euros que inclourà pa, xató i vi DO Penedès.Aquesta activitat s'emmarca dintre de les 7es Jornades Gastronòmiques del Xató, una iniciativa de l’Ajuntament de Calafell (Regidoria de Turisme) i els restauradors del municipi per promocionar el xató de Calafell. Durant quinze dies, fins al diumenge 25 de març, els restaurants del municipi adherits a La Ruta del Xató, A Can Pilis, Casa Pedro, Eusebio, l’Estany i Vell Papiol oferiran els seus menús basats en el xató de Calafell.