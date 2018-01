Què fer aquest cap de setmana?

La cursa de cavalls del Cós de Sant Antoni de Vila-seca, l'obra de Santi Millán 'Estamos major que nunca' a Constantí o el taller familiar del MNAT sobre Tàrraco són algunes de les propostes

Actualitzada 20/01/2018 a les 10:56

Aquest cap de setmana hi ha previstos tot una sèrie d'activitats per gaudir amb família o amics. Les festes majors d'hivern venen carregades de propostes al Camp de Tarragona. Des del Diari Més, us proposem tot un seguit d'actes per no quedar-se a casa., aquest diumenge, al MNAT tindrà lloc una activitat dins del cicle de famílies Vine al museu en família! Pots fer una gran descoberta!, que ens servirà per a conèixer com era la vida a Tàrraco a través de la mort.Els participants es convertiran en investigadors i seguiran les pistes que van deixar els arqueòlegs que van excavar la necròpolis paleocristiana a través de quatre departaments; el d'arqueologia, el d'antropologia física, el de simbologia i el d'epigrafia.Serà a les onze del matí. Més informació i reserves a: 977 25 15 15 /mnat@gencat.cat el cantautor Marwan actuarà aquest cap de setmana a la sala Zero. El concert serà el dissabte a les 22:30 hores i encara es poden adquirir les entrades. El cantant i poeta torna amb Mis paisajes interiores però també recuperarà cançons del seu anterior treball Apuntes sobre mi paso por el invierno. Marwan ha aconseguit esdevenir en un dels cantautors més reconeguts del circuit de sales d'Espanya amb plens en totes les ciutats i amb uns nombres espectaculars també en algunes ciutats de Llatinoamèrica. La Canonja celebrarà, este fin desemana, la Festa Major d'hivern en honor a Sant Sebastià, que comptarà amb un extens programa d'actes. El dia principal de la Festa Major, el dia de Sant Sebastià que caurà en dissabte, serà el més tradicional i popular. Entre els actes previstos, el correfoc infantil amb els Diables de la Canonja. Tot seguit, hi haurà el concert de Festa Major amb l'Orquestra Maravella, que també posarà música al ball de la nit del dia 20 de gener. Durant tot el dia hi haurà inflables al voltant del Pavelló Municipal. Diumenge, es podrà gaudir de l'obra de teatre Lo tuyo es puro teatro amb la Companyia Las Chicas de Oro. Serà a la sala d'actes de l'Escola a partir de les set de la tarda. A Vila-seca, també estan de Festa Major . Entre els molts actes programats, dissabte a les deu del matí hi haurà l'esperada Cursa de Pallassos i Pallasses Joan Busquets des de la plaça de Voltes. A les 19.30 h començarà laamb el Ball de Sant Miquel a la plaça de Voltes, la tabalada i el correfoc amb el Drac de Sant Roc, els balls de diables Els Set Pecats Capitals de la Pobla de Mafumet, de Sabadell, de Vilafranca i de Vila-seca. El Gran Ball de Festa Major s'iniciarà al Pavelló Municipal d'Esports a les 23.30 h amb l'Orquestra La Mundial i, a la mateixa hora, a l'espai Circ dels Somnis del Parc de la Riera, hi haurà música de Dj's amb la presència de Cabronazi. I el diumenge, 21 de gener, Vila-seca celebrarà un dels actes més multitudinaris i, alhora, tradicionals de la Festa Major de Sant Antoni. Es tracta del Cós de Sant Antoni, la cursa de cavalls que se celebra al Circuit Hípic del Parc de la Torre d'en Dolça. La cita, que té el reconeixement de la Generalitat com a Element Festiu Tradicional d'Interès Nacional, congrega cada any més de 10.000 persones arribades de tota la geografia espanyola., aquest diumenge, es podrà gaudir de l'espectacle d'humor Estamos major que nunca, de Santi Millán i Javi Sancho. Aquest és un dels actes més destacats de la Festa Major d'Hivern en honor a Sant Sebastià, en la qual s'han programat més d'una trentena de propostes que s'allargaran fins el diumenge 4 de febrer. El show protagonitzat per Santi Millán i Javi Sancho tindrà lloc el diumenge 21 de gener a les 18.30h al Pavelló Poliesportiu. En aquesta obra, els dos protagonistes es parodien a sí mateixos i les seves múltiples obsessions: dones, sèries, mascotes i fins i tot llibres d'autoajuda. L'espectacle tindrà una durada aproximada d'uns 90minuts.Dissabte a Vilanova de Prades tindrà lloc la segona Fira de la Tòfona negra i concurs de gossos tofonaires. Serà des de les nou del matí i fins les tres del migdia. Es podran veure els gossos entrenats per trobar la trufa negra en acció. A més, ponències, concurs de gossos tofonaires, mercat de productes de proximitat, degustacions de vins i tapes amb tòfona, showcooking amb tòfona. Més informació aquí , dissabte dia 20 de gener a les nou del vespre, a la sala Eugenia González La Rosa, actriu solista i comedianta, presenta el seu nou espectacle DÉU, una comèdia metafísica i disbauxada que pretén demostrar (o no) l'existència de Déu en les nostres vides. Serà a la sala Santa Llúcia. Més info aquí També a Reus, tindrà lloc el concert titulat Temps enllà, concert d'aniversari, la Cobla Reus Jove festejarà els seus 20 anys a l'escenari aquest pròxim diumenge, a les 12 h del migdia, al Teatre Bartrina. La direcció musical anirà a càrrec de Francesc Gregori i oferiran un pograma que girarà al voltant de tres grans eixos: la saradana i la música per a cobla a Catalunya; les sardanes dedicades a la Cobla Reus Jove i als aniversaris, i finalment, un record destacat al bicentenari de Pep Ventura i al centenari del naixement de Ricard Viladesau.Des de, proposen una activitat recorrent a peu el Cap de Salou. L'activitat requereix roba i calçat de muntanya. L'objectiu de la sortida és conèixer l'entorn natural d'aquest tram de la costa de Salou i observar el paisatge i la vegetació. Més info, aquí