David Bisbal captiva Tarragona amb un concert ple d'energia

El cantant va oferir ahir divendres un concert a la TAP en el marc de la gira 'Hijos del mar tour'

Actualitzada 08/07/2017 a les 17:18

Eren les 21.30h i els fans esperaven impacients que David Bisbal irrompés a l'escenari. Però, com tot artista consagrat, el cantant es va fer esperar. Passava un quart de l'hora establerta quan les llums generals de la Tarraco Arena Plaça (TAP) es van apagar per donar lloc a l'espectacle de so, llum i color que va precedir l'entrada triomfal de David Bisbal.



El cantant va iniciar el concert amb un dels temes del seu nou disc, Mi norte es tu sur, que va fer embogir el públic. Poc després de l'inici, l'artista va donar pas a la sorpresa de la nit. Dos participants del seu equip de la Voz Kids, Dani i Mònica, van pujar a l'escenari per interpretar amb l'artista dos dels seus grans temes: Culpable i Ruido.



El públic, entregat a les grades i a la pista, va viure instants de tot tipus. Bisbal va oferir moments íntims amb cançons en acústic i temes tan especials pel cantant com Lo tenga o no o Mi Princesa. També hi va haver estones de saltar i ballar amb els seus dos hits de Hijos del Mar: Antes que no i Fiebre.



Després de prop de dues hores de música en directe, en què Bisbal va lluir la seva potència de veu junt a un espectacle de llum i audiovisuals perfectament compenetrat, el d'Almeria es va despedir de la TAP amb un "Quiero volver siempre, Tarragona". Però el públic en volia més, i Bisbal va tornar a aparèixer per acabar l'espectacle amb la part més enèrgica i explosiva. Els fans van donar-ho tot amb un popurri de les cançons més mogudes -i també conegudes-, amb clàssics com Esclavo de tus Besos, La Torre de Babel o Ave María, que va donar per finalitzada la seva actuació amb l'adrenalina dels fans pels núvols.



Els assistents van marxar amb un somriure tot taral·larejant les cançons de l'artista mentre sortien per les concorregudes portes de la TAP. Bisbal va dir que tornava a Tarragona després de molt de temps amb ganes i energia, i així va ser. No va decepcionar.