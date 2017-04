Joan Rovira presenta el seu nou disc a Tarragona

L'actuació tindrà lloc el 5 de maig a la Sala Highland

El cantautor ebrenc Joan Rovira presentarà, el proper 5 de maig, el seu nou disc a la Sala Highland de Tarragona. Es tracta d’ Encara tenim temps, un àlbum amb noves cançons que tenen un regust de rock mediterrani, tornades coloristes i un missatge molt positiu.



Joan Rovira va ser l'artista revelació dels premis Enderrock 2016 per votació popular. Des de la presentació del seu disc debut Peix Sense Espina (Satélite K, 2015), va realitzar durant el 2016 més de 70 concerts per tota Catalunya. El seu punt fort és el directe, que ara presenta amb un so contundent i una banda consolidada. La formen el mateix Joan Rovira (guitarra i veu), Andreu Martínez (guitarra elèctrica), Julio Bernardo (baix), Cento Carbó (bateria) i Àlex Badia (teclats).