L'any sabàtic i el voluntariat, una moda cada cop més jove

La majoria de sabàtics tenen entre 18 i 34 anys

Actualitzada 12/02/2017 a les 13:12

La decisió de prendre’s un any sabàtic va en augment entre la població més jove, que busca alternatives a l’època de crisi que dificulta la possibilitat de trobar feina al país d’origen. Al menys, així ho retrata l’informe de l’empresa ‘Sabàtica’, que denota una creixent tendència entre la població més jove. A més, la majoria de viatges i peticions d’any sabàtic responen a la realització de voluntariats arreu del món.



Segons aquest estudi, el 88% de les persones que es van prendre una temporada sabàtica el 2016 tenien entre 18 i 35 anys. La població més jove, compresa entre els 18 i els 24 anys, conforma poc més del 55% dels sabàtics. Aquesta dada és encara més rellevant al comparar-se amb les dades publicades al 2007, fa deu anys, quan el percentatge d’aquesta franja de població representava el 35%.



La contrapartida d’aquest augment de sabàtics entre la població jove es troba a partir dels 25 anys, que ha notat una clara davallada influenciada, principalment, pel context de crisi econòmica. Així, si fa deu anys hi havia prop d’un 48% de joves entre 25 i 35 anys que es demanaven un any sabàtic, el 2016 només van ser-ne un 32,5%. També ha disminuït el percentatge de sabàtics compresos entre 36 i 49 anys, que han passat de prop del 15% el 2007 al 9,8% durant el 2016.



Una de les dades més interessants de l’estudi de ‘Sabàtica’ és el que demostra que les dones són més decidides a l’hora d’emprendre un viatge o una aventura durant el temps sabàtic. Si durant els últims deu anys la mitjana estava força igualada, el 2016 prop del 60% dels sabàtics que van viatjar a l’estranger van ser dones.



En aquest sentit, l’estudi també revela quines són les preferències pel que fa a les destinacions de la població sabàtica. Durant el 2016, els Estats Units han estat el país més visitat, ja que prop d’un 21% dels sabàtics el van escollir per a realitzar-hi l’estança. La resta de països més visitats en l’últim any van ser Nova Zelanda, Costa Rica i Austràlia. A més, els viatges cada cop són més llargs ja que l’estudi revela que s’ha passat d’estances de tan sols dos mesos a una mitjana de prop de set durant el darrer any.