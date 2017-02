Evacuen l'Aeroport d'Hamburg per una substància desconeguda

Una cinquantena de persones afectades

12/02/2017

L'aeroport d'Hamburg ha estat evacuat temporalment després que diverses desenes de persones presentessin problemes respiratoris, probablement a causa d'una substància encara no identificada que es va introduir en el sistema d'aire condicionat.



La policia federal va informar, a través del seu compte de Twitter a les 13:45 hores (12.45 GMT), que s'havia tornat a permetre l'ingrés de passatgers a la terminal, però que encara no s'havia restablit el tràfic aeri.



Segons un portaveu de l'aeroport citat pel diari Bild, al voltant de cinquanta persones van resultar afectades amb dificultats respiratòries i picors en els ulls.



La policia federal va explicar que l'evacuació es va ordenar per la presència d'una substància desconeguda a l'aeroport, on es van desplaçar efectius d'emergències i bombers.