Una família que porta 16 anys viatjant visita el seu metge a les Borges del Camp

Candelaria, Herman Zapp i els seus fills reben atenció mèdica a través d’Internet gràcies al facultatiu Alejandro Ezquerro

Actualitzada 02/01/2017 a les 21:47

El somni de viatjar durant sis mesos d’Argentina a Alaska s’ha convertit en una forma de vida, un viatge que s’ha perllongat durant 16 anys pels cinc continents. En aquest llarg camí els acompanyen els seus quatre fills –Pampa, Thehué, Paloma i Wallaby–, nascuts a diverses parts del món: els Estats Units, Argentina, Canadà i Austràlia. Ahir, el vell Graham-Paige de Candelaria i Herman Zapp aparcava davant del Club Nàutic de Salou i, immediatament, posaven cara a alguns dels milers d’amics que segueixen el seu increïble viatge a través de les xarxes socials.



«Vam rebre tres invitacions des de Salou i, aquest matí, quan hem aparcat, hem rebut algunes més», explicava ahir Herman Zapp a Diari Més. La família Zapp ha començat la darrera etapa del seu viatge per Europa. «Sempre que trepitgem un país, és la primera vegada que ho fem», aclareix Zapp.



Van arribar a Barcelona i, de la ciutat comtal, s’han traslladat a les Borges del Camp per una raó: estan convidats pel metge de família que els passa consulta des de fa dos anys per Internet.



«Vaig ser metge d’urgències de l’hospital Sant Joan de Reus fins al 2014, després vam marxar a viure a Suècia», diu el metge, Alejandro Ezquerro, qui té una casa a les Borges del Camp, on està passant aquests dies i on ha rebut a la família Zapp. Ezquerro no amaga les dificultats que suposa diagnosticar a tota la família a través de Skype. «Però ho portem més o menys bé», puntualitza.



Es van conèixer per Internet i, des d’aleshores, són amics. Durant aquestes festes s’han pogut veure en persona. Salou, Reus, les Borges del Camp són els municipis que visitava ahir aquesta peculiar família que contagia entusiasme per on passa. I no és difícil veure’ls: des de fa 16 anys viatgen amb un vehicle Graham-Paige fabricat a Detroit el 1928. El cotxe d’època, que ha embarcat diverses vegades i hagut de reparar-se moltes més, formava part del seu somni i sobre les seves quatre rodes han recorregut mig món. «Els nostres fills aprenen del món. Han après sobre la cadena alimentària a l’Àfrica, han visitat vaixells enfonsats a Filipines, vam veure despegar una nau espacial al Cap Canaveral... Van néixer i estan creixent dins d’un somni i el nostre missatge és que no els ha de fer por la humanitat», argumenta Herman Zapp. A banda de totes les seves experiències arreu del món, els seus fills, que tenen entre 7 i 14 anys, segueixen els seus estudis a distància. «Avui, precisament, hem enviat els darrers exàmens per correu a Argentina», diu Herman.



Fa 16 anys Herman i Calendaria es van casar i van construir una llar, disposats a començar una vida convencional que van deixar enrere per fer realitat el seu somni. En un any, tota la família estarà novament a Argentina. Mentrestant, continua vivint dels ingressos que els reporta la venda del llibre Atrapa tu sueño i de la generositat dels molts amics que han fet al llarg i ample de tot el món. Gairebé cada nit, durant 16 anys, han aconseguit dormir gràcies a la seva hospitalitat.



«El nostre llibre no et diu ‘mira què fem’, sinó ‘mira tot el que pots fer’. Vam partir amb 4.000 euros i molta por, no sabia res de mecànica, però, si esperes el moment oportú per començar el teu somni, aquest no arriba mai. Hem despertat a molta gent», diu Herman sempre somrient.