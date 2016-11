Nou atac informàtic mitjançant Facebook

Es tracta d’una imatge que, en descarregar-la, afecta l’ordinador de l’usuari

Redacció

Actualitzada 26/11/2016 a les 17:24

Aquesta setmana s’ha conegut un nou atac informàtic que es produeix des de Facebook. L’usuari rep una imatge des del xat que conté un potent virus troià. En descarregar l’arxiu, amb el format Photo_XXXX.svg, aquest redirigeix a un conjunt de pàgines que instal·len complements al navegador o es descarreguen automàticament uns programes que contenen un malware.



Aquest virus afecta al sistema d’una manera no visible però roba informació secreta com contrasenyes o dades del correu electrònic. Facebook ja ha respost a l’atac i està intentant eliminar el virus, malgrat que no és feina fàcil ja que aquest s’envia automàticament des dels ordinadors afectats sense voluntat de l’usuari.