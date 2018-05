El president del TSJ de Navarra defensa el jutge González

Joaquín Galve assegura que les declaracions de Catalá «són un atac directe a la independència judicial»

Actualitzada 01/05/2018 a les 15:47

El president del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha defensat aquest dimarts la figura del jutge Ricardo González –en el centre de la polèmica per demanar l'absolució de La Manada- i ha negat que tingui «problemes singulars».«Li puc assegurar que en aquest tema s'estan produint moltes informacions falses i quasi totes malintencionades», ha assegurat Galve als micròfons de la Cadena Ser.«És un bon jutge. El conec i puc assegurar que és absolutament una persona normal, com qualsevol altra», ha continuat el president del TSJN, que s'ha mostrat sorprès per les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, a la Cope. «Ningú sap a què es refereix Catalá quan diu que el jutge González té problemes. Sobretot perquè acte seguit diu que ho desconeix», ha reflexionat en veu alta Galve.